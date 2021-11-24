В России задумали блокировать номера телефонных мошенников до суда

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, что в Госдуме задумали рассмотреть вопрос о досудебной установке контроля за номерами телефонных мошенников и блокировки их сим-карт, пишет «Газета.Ru».

Депутат напомнил, что сейчас в России для установления контроля за звонками мошенника и блокировки его номера требуется решение суда. Вся процедура целиком занимает около трех дней, за которые злоумышленник может совершить преступление и уничтожить сим-карту. Выборный призвал сокращать этот «разрыв по времени».

«Я не исключаю, что в будущем мы придем к выводу, что сокращать разрыв стоит за счет того, чтобы вышестоящему руководителю или следственному подразделению или прокурору давать право оперативно принимать решение о блокировке, предоставлять доступ к телефонным переговорам, устанавливать местонахождение», — допустил он.

По словам Выборного, вопрос обсуждается совместно с экспертным сообществом, правоприменителями и представителями судебной системы. «Если мы достигнем консенсуса, то может быть разработан и внесен соответствующий законопроект», — заключил он.

Ранее россиянам объяснили логику телефонных мошенников. По словам экспертов, при подготовке атак наиболее часто они учитывают два фактора — информацию о жертве и правильное время для общения с ней.