Названа возможная причина съезда Sukhoi Superjet за пределы взлетной полосы

Причиной съезда SSJ100 за пределы взлетной полосы в Норильске могла стать ошибка экипажа

Состояние аэродрома и ошибку экипажа назвали основными версиями инцидента с Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Норильске. Возможные причины съезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы раскрыл информированный источник «Интерфакса».

По словам собеседника агентства, экипаж не смог удержать воздушное судно в пределах летного поля из-за обледенения полосы, которая, возможно, была недостаточно тщательно обработана.

Кроме того, изучается версия с ошибкой летного состава. «Предстоит проверить, как действовал экипаж. Соблюдали ли они все установленные правила при рулении», — пояснил инсайдер.

Ранее сообщалось, что Sukhoi Superjet при посадке в аэропорту Норильска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 метров. Уточняется, что инцидент произошел в среду, 24 ноября, на рейсе Челябинск — Норильск. Пострадавших нет.