Звезда «Игры престолов» рассказала о «совавшем пальцы в супермоделей» муже

Британская актриса Софи Тернер, звезда сериала «Игра престолов», появилась в спецвыпуске Jonas Brothers Family Roast сервиса Netflix, посвященном группе Jonas Brothers. Актриса высмеяла своего мужа, музыканта Джо Джонаса за «кольцо чистоты», пишет New York Post.

«Послушайте, Джо не просто засунул свой палец в какой-то идиотский кусок металлического кольца. Он совал свои пальцы в коллег по съемочной площадке, актрис, даже в пару супермоделей», — пошутила Тернер. Актриса отметила, что «кольца чистоты», которые символизировали сексуальное пуританство Jonas Brothers, не были очень хорошей идеей.

Софи Тернер и Джо Джонас встречались с 2016 года и поженились в начале мая 2019-го. В феврале следующего года стало известно о беременности актрисы. Она родила первенца в июле 2020-го.

«Кольца чистоты», или «кольца непорочности», — символ американских христианских групп, выступающих за воздержание от секса до свадьбы. Такие символы, помимо Jonas Brothers, носили Майли Сайрус, Селена Гомес и Джессика Симпсон.