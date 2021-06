Звезда «Игры престолов» Софи Тернер намекнула на свою бисексуальность

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер, сыгравшая в фэнтезийной саге Сансу Старк, намекнула на свою бисексуальность интернет-постом в честь месяца гей-прайда. Об этом пишет Daily Mail в пятницу, 4 июня.

25-летняя замужняя актриса опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта пост, в котором написала популярное в ЛГБТ-сообществе выражение Time isn't straight and neither am I (можно перевести как «время не натурально, и я тоже»).

«Наступил ****** [чертов] месяц прайда, детка!» — также отметила Тернер, прикрепив к посту картинку с надписью «би-прайд».

Поклонники актрисы в соцсетях посчитали, что таким образом она намекнула на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

В июле 2020-го стало известно, что Тернер родила первенца от участника музыкальной группы Jonas Brothers Джо Джонаса. Знаменитости встречались с 2016 года, а в мае 2019-го поженились.

Ранее Тернер призналась, что на съемках «Игры престолов» постоянно целовалась с коллегой Мэйси Уильямс, сыгравшей Арью Старк, чтобы смутить окружающих.