В Петербурге трехлетняя девочка умерла после отказа родителей от госпитализации

В Сестрорецке трехлетний ребенок умер после отказа родителей от госпитализации

В Курортном районе Санкт-Петербурга трехлетняя девочка умерла дома после отказа родителей госпитализировать ее. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах в среду, 24 ноября, пишет Piter.tv.

Инцидент произошел в городе Сестрорецке. Уточняется, что в полицию обратился фельдшер скорой, который констатировал смерть ребенка.

По предварительным данным, девочке стало плохо 23 ноября в детском саду: у нее заболел живот и начало тошнить. После осмотра врачом девочку забрал отец. По дороге домой ей стало хуже, приехала скорая. Врачи предложили госпитализацию, но родители ребенка отказались. Спустя пару часов состояние ребенка опять ухудшилось — вызывали уже реанимацию. Но медикам спасти ребенка не удалось.

Точную причину смерти установят специалисты. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в ноябре стало известно, что в Ростовской области насмерть отравились двое детей семи и восьми лет.