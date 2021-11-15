Медиков обвинили в смерти 8-летней россиянки из-за боязни COVID-19

В приемном отделении одной из детских больниц Абакана на руках у матери умерла 8-летняя девочка, которая поступила с жалобами на боли в животе. Близкие умершей россиянки уверяют, что хирург побоялся прийти на осмотр, так как у ребенка выявили COVID-19, пишет «Комсомольская правда».

Школьница почувствовала себя плохо в ночь на 14 ноября. Тетя девочки в своем Instagram-аккаунте отметила, что приехавшие на вызов медики провели анализ на коронавирус, тест дал положительный результат.

В приемном отделении девочке сделали повторное тестирование и провели КТ-исследование. В результате COVID-19 не подтвердился.

«Девочка с мамой просидели в приемном отделении 2-3 часа, на просьбы и мольбы матери помочь ее ребенку дежурная сказала, что беспокоиться не о чем», — вспоминает тетя погибшей россиянки. Она также утверждает, что мать школьницы попросили подписать документ о том, что она не имеет претензий к больнице.

Сейчас Минздрав Хакасии начал внутреннюю проверку, во время которой разберут все действия медиков и выяснят, почему на самом деле погибла девочка.

В октябре в Первоуральске сняли с должности главврача городской больницы, в которой пациент остался умирать в пустом отделении. Ранее в сети появилось видео, на котором россиянин пытался докричаться до медиков, которых не было рядом после смерти пациента.