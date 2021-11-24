Появилась информация о возможном уходе с поста гендиректора «Вертолетов России»

Гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех») Андрей Богинский уйдет со своего поста в начале декабря. Информация о такой возможности появилась у РБК от трех источников в авиаотрасли.

По словам собеседников издания, вместо Богинского холдинг возглавит глава концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), также входящего в «Ростех», Николай Колесов. При этом Богинский не оставит сферу авиастроения — его планируют назначить заместителем гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гражданской авиации.

Близкий к «Ростеху» источник издания пояснил, что «назначения выглядят логично», поскольку Богинский и Колесов много лет работают в авиастроении. «"Ростех" в этой ситуации использует свои кадровые ресурсы: и Богинский, и Колесов для него свои, они давно работают в контуре корпорации», — сказал он.

Собеседник издания добавил, что КРЭТ, в свою очередь, возглавит заместитель Колесова — Александр Пан, который курировал в холдинге гособоронзаказ. «Формально назначения еще не состоялись, но фактически кадровые решения уже приняты», — заключил источник издания.

На запрос РИА Новости официальный представитель холдинга «Вертолеты России» отказался комментировать сообщения о кадровых перестановках в компании. При этом источники информагентства в «оборонке» также сообщили, что холдинг вместо Андрея Богинского возглавит гендиректор КРЭТ Николай Колесов, а Богинский уйдет на должность замглавы ОАК по гражданской авиации.