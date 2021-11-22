В России начнут производство самого тяжелого вертолета Ми-26Т2В

ТАСС: разрешение на производство вертолета Ми-26Т2В получат до конца года

В России начнут производство модификации самого тяжелого вертолета. Разрешение на серийное производство Ми-26Т2В выдадут до конца 2021 года. Об этом генеральный директор холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» Андрей Богинский рассказал в интервью ТАСС.

«Сейчас находимся в завершающей стадии получения литеры "О1" по базовой версии вертолета, осталось не так много полетов для завершения летных испытаний Ми-26Т2В. Мы ожидаем, что до конца года мы эти полеты сделаем и получим литеру "О1". Первые поставки в российские войска вертолетов Ми-26Т2В мы уже осуществили», — сообщил Богинский, отвечая на вопрос о начале серийного производства вертолета.

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Глава «Вертолетов России» подчеркнул, что Ми-26Т2В является модернизацией, а не новой машиной. Вертолет предназначен для решения задач в рамках освоения Арктики. Новая модификация получила специальное оборудование.

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