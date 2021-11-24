Россиянам назвали норму потребления воды в период холодов

Врач-диетолог Гинзбург: организм меньше нуждается в воде в холодное время года

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с радио Sputnik назвал норму потребления воды в период холодов.

По его словам, организм меньше нуждается в воде в холодное время года, когда снижается количество выделяемой с потом жидкости. Однако он посоветовал не менять сознательно свой питьевой режим в зависимости от температуры воздуха.

Гинзбург отметил, что в этом вопросе нужно ориентироваться на собственные ощущения и заботиться о том, чтобы вода всегда была под рукой. «Воду человек пьет индивидуально, по ощущаемой потребности», — сказал он.

Врач добавил, что целенаправленно снижать количество потребляемой жидкости следует только людям с определенными заболеваниями сердца и почек.

Гинзбург подчеркнул, что жажду лучше всего утолять простой водой. Другими пригодными для этого напитками являются зеленый чай и ягодные морсы без сахара. «Что касается минеральной воды, для утоления жажды подходит только столовая. Там небольшая минерализация, и это идет только нам на пользу: немного калия, магния, хлора. А лечебная и лечебно-столовая минеральная вода может нанести вред здоровому человеку», — подчеркнул специалист.

Диетолог порекомендовал не пытаться утолять жажду молоком или сладкими напитками, поскольку подобные продукты содержат лишние калории. «Любой содержащий питательные вещества напиток — это еда, и с целью утоления жажды можно "нахвататься" довольно большого количества калорий», — пояснил он.

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