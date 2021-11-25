Большунов раскрыл подробности приведшей к операции аварии

Российский лыжник Большунов о падении с велосипеда: удивительно, что я избежал переломов

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о падении с велосипеда, случившемся в межсезонье. Подробности произошедшего инцидента он раскрыл в беседе с журналистами TV2.

Спортсмен заявил, что ехал со скоростью в 70 километров в час, из-за чего попал в аварию, а затем в больницу. «Удивительно, что я избежал переломов. Но сильно пострадали зубы, и пришлось делать операцию. Подготовка к олимпийскому сезону прошла не так, как я хотел», — подчеркнул он.

14 ноября Большунов рассказал, что не тренируется в полную силу из-за перенесенной в октябре операции на челюсти. Изначально планировалось, что россиянин сможет вернуться к полноценной подготовке к сезону через десять дней.

Большунов является действующим обладателем Кубка мира. 24-летний россиянин также стал первым в соревнованиях в позапрошлом сезоне.