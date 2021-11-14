Большунов рассказал о проблемах со здоровьем

Российский лыжник Большунов рассказал, что ему пришлось делать операцию на челюсти

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, зачем ему потребовалась операция на челюсти. Об этом сообщает Kestavyysurheilu.

По словам спортсмена, у него были большие проблемы со здоровьем, которые срочно потребовали хирургического вмешательства. Большунов подчеркнул, что после операции начал осторожно тренироваться под наблюдением врачей, однако пока они не разрешают ему выступать на соревнованиях. «Но я медленно возвращаюсь к нормальному тренировочному ритму», — добавил россиянин.

О перенесенной Большуновым операции стало известно 16 октября. Тогда сообщалось, что на полноценное восстановление спортсмена уйдет около 10 дней.

Большунов является победителем двух последних розыгрышей Кубка мира. Он также становился победителем первенства планеты и шесть раз завоевывал на чемпионатах мира серебро.