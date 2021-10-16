Большунов перенес операцию на челюсти

Российский лыжник Большунов перенес операцию в связи с кистой в верхней челюсти

Чемпиону мира по лыжным гонкам россиянину Александру Большунову провели операцию. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Причиной оперативного вмешательства, которое прошло в пятницу, 15 октября, стала проблема с кистой в верхней челюсти. Она возникла из-за неправильно залеченной пломбы нервного канала зуба.

Личный тренер спортсмена Юрий Бородавко заявил, что по прогнозу врачей на полноценное восстановление Большунова уйдет около 10 дней. Возобновить тренировки россиянин сможет через 2-3 дня после того, как ему снимут швы. Сейчас лыжник находится в Москве.

Золотую медаль спортсмен завоевал на мировом первенстве 2021 года в немецком Оберстдорфе в скиатлоне. Россиянин также является шестикратным вице-чемпионом планеты. Кроме того, он становился бронзовым призером чемпионата мира.

Большунов является победителем двух последних розыгрышей Кубка мира. Новый сезон в соревнованиях стартует в конце ноября.