Норвежский тренер описал силу Большунова фразой «сражался один против нас»

Норвежский тренер Эйрик Носсум заявил, что два сезона Большунов был лучшим в мире лыжником

Тренер дистанционной сборной Норвегии по лыжам Эйрик Мюр Носсум высказался о россиянине Александре Большунове. Его слова приводит TV2.

Специалист заявил, что россиянин является главным претендентом на победу на Олимпийских играх в Пекине. По его мнению, последние два сезона он был лучшим в мире лыжником и теперь усиленно готовится к Играм. «Он один сражался против нас. Но и его можно победить. Держим его в уме во время каждых сборов», — описал силу Большунова тренер.

14 сентября трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо заявил, что намерен победить Большунова в новом сезоне. Говоря о противостоянии с россиянином, Клебо заявил, что ему нравится, когда на лыжне идет напряженная борьба.

Большунов — четырехкратный призер Олимпиады в Пхенчхане. В нынешнем сезоне россиянин второй раз подряд занял первое место в общем зачете Кубка мира. Кроме того, Большунов завоевал золотую медаль, два серебра и одну бронзу на первенстве планеты.