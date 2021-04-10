Большунов пожаловался на популярность

Российский лыжник Александр Большунов пожаловался на возросшую популярность на фоне успешных выступлений. Спортсмен высказался в эфире телеканала «Югра», сообщает «Чемпионат.com».

24-летний Большунов признался, что ему надоели журналисты. «Если встречаюсь с прессой, хочется, чтобы разговор побыстрее завершился», — отметил он. По словам Большунова, популярность отнимает у него много сил.

На чемпионате России, который прошел в Тюмени, Большунов победил в каждой гонке. Спортсмен выиграл индивидуальный и командный спринты, скиатлон и эстафету.

В нынешнем сезоне россиянин второй раз подряд занял первое место в общем зачете Кубка мира. Кроме того, Большунов завоевал золотую медаль, два серебра и одну бронзу на первенстве планеты.

Большунов — четырехкратный призер Олимпиады в Пхенчхане.