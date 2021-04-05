Резцова заявила о захлестнувшей Большунова звездной болезни

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала российского лыжника Александра Большунова. Ее слова приводит Telesport.

«И что Большунов? Пальцы веером, типа король. Король, конечно, но только на сегодняшний день. Его распиарили. Прошу прощения, но его звездная болезнь скоро захлестнет достоинство», — заявила Резцова. По ее мнению, нельзя популяризировать одного лыжника, так как на практике каждый юниор может биться с Большуновым.

22 марта Резцова призвала Большунова брать пример с норвежских соперников. Она посчитала, что высокомерное поведение Большунова связано с тем, что в данный момент он является лучшим лыжником планеты.

В нынешнем сезоне Большунов во второй раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира. Кроме того, на чемпионате мира-2021 россиянин завоевал золото, два серебра и одну бронзу.