Большунов рассказал о побаивающихся его норвежцах

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о взаимоотношениях с соперниками из Норвегии. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсмен отметил, что хорошо общается с оппонентами, которые начали его побаиваться. Именно с этим, по словам россиянина, связано применение против него норвежцами командной тактики в гонках.

Большунов рассказал, что лыжники из Норвегии перед каждым стартом продумывают план борьбы против него. Россиянин также добавил, что столкновения и падения во время гонок — исключительно спортивные моменты.

На завершившемся в Тюмени чемпионате России Большунов победил во всех гонках, в которых участвовал. Он выиграл индивидуальный и командный спринты, скиатлон и эстафету.

В нынешнем сезоне Большунов во второй раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира. Кроме того, россиянин завоевал золото, два серебра и одну бронзу на первенстве планеты.