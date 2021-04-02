Губерниев отчитал второго лыжника мира за критику Дзюбы

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев отчитал российского лыжника Ивана Якимушкина, ставшего вторым в общем зачете Кубка мира, за критику нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Его слова приводит Sport24.

Губерниев посчитал, что Якимушкину необходимо побеждать вместо разговоров о чужих зарплатах. «Зависть — плохое чувство. Поддеть футболистов может каждый, но Дзюба свои деньги заслуживает, отрабатывает», — заявил он. По мнению комментатора, Якимушкин мог обидеться на слова футболиста о проваленном втором этапе в эстафете чемпионата мира по лыжным гонкам-2021.

Ранее 2 марта Якимушкин заявил, что футболисты, которые «могут два пенальти подряд профукать жестко (Дзюба не забил в матчах чемпионата России против «Рубина» и ЦСКА — прим. «Ленты.ру»), получают больше, чем все лыжники, вместе взятые».

В эстафете чемпионата мира Якимушкин, а также Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Александр Большунов завоевали серебро. Они проиграли норвежцам, ставшими победителями, 12 секунд. Якимушкин, выступавший на втором этапе, потерял 45-секундное преимущество от ближайших соперников.