Вяльбе раскрыла секрет успеха Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскрыла секрет успеха Александра Большунова. Об этом сообщается на канале Telesport в YouTube.

По ее словам, россиянин является лучшим лыжником мира благодаря трудолюбию, целеустремленности, желанию, таланту и концентрации во всем. Глава ФЛГР также отметила, что с Большунова нужно брать пример всем спортсменам.

На завершившемся в Тюмени чемпионате России Большунов победил во всех гонках, в которых участвовал. Он выиграл индивидуальный и командный спринты, скиатлон и эстафету.

В нынешнем сезоне Большунов во второй раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира. Кроме того, россиянин завоевал золото, два серебра и одну бронзу на первенстве планеты.

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