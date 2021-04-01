Большунов назвал причину побед норвежских лыжников

Российский лыжник Александр Большунов назвал причину побед норвежцев. Его слова приводит Sport24.

Большунов заявил, что лыжи — самый популярный вид спорта у норвежцев, так как трассы в Норвегии подготовлены и доступны для всех. «Ребята и девчонки проезжают одним кругом 300 километров. 300! Одним кругом. Из Осло ты можешь на лыжах легко уехать в Шушен. В том же Шушене местные жители на лыжах в магазин ездят», — добавил он. По мнению лыжника, поэтому так много норвежцев выступает на высоком уровне.

В марте президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, однако терапевтические исключения дают им возможность обыгрывать остальных. Она назвала это легализованным принятием допинга.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта сборная Норвегии одержала победу в общекомандном зачете, завоевав 13 золотых медалей. Россия расположилась на пятом месте с единственным золотом, которое принес Большунов.

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