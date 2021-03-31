Российский лыжник ударил соперника палкой после финиша гонки чемпионата страны

Российский лыжник Антон Быков ударил соперника Владислава Афанасьева палкой после финиша спринта свободным стилем на чемпионате страны в Тюмени. Видео доступно на сайте Telesport.

После финишной прямой Быков начал кричать на оппонента, а затем ударил того ногой. Афанасьев в ответ ударил представителя Татарстана палкой. Причина конфликта между спортсменами пока неизвестна.

Победителями спринта стали Александр Большунов и Александр Терентьев, представляющие Архангельскую область. Второе место заняли Иван Кириллов и Андрей Краснов, выступившие за Сахалинскую область. Замкнули тройку Денис Спицов и Иван Якимушкин (Тюменская область).

24 января на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти Большунов повздорил с финном Йони Мяки. Финн подрезал Большунова, а россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Позднее Большунов признался, что сожалеет о поступке.