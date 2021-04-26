Бюджеты сборных России и Норвегии по лыжным гонкам сравнили

Норвежская газета Verdens Gang сравнила бюджеты ведущих мировых сборных по лыжным гонкам. Материал опубликован на сайте издания.

По информации источника, сборная России располагает 50 миллионами рублей на сезон. При этом уточняется, что в эту сумму не включены дотации Минспорта и ОКР, размер которых неизвестен. В распоряжение Норвежской федерации лыжных видов спорта ежегодно поступает 838,3 миллиона, однако на лыжные гонки расходуется 270,5 миллиона.

Шведы тратят на сборные по лыжным гонкам больше 400 миллионов рублей, а финны — около 145 миллионов. В 180 миллионов обходится сборная по лыжным гонкам немцам.

По итогам прошлого сезона россиянин Александр Большунов второй раз подряд победил в общем зачете Кубка мира и получил «Большой хрустальный глобус». Второе место досталось другому россиянину — Ивану Якимушкину. Тройку сильнейших замкнул норвежец Йоханнес Клебо.

У женщин сильнейшей стала американка Джессика Диггинс, вторая строчка досталась россиянке Юлии Ступак. На третьем в общем зачете расположилась шведка Эбба Андерсон.