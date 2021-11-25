На Украине потребовали от Испании отозвать учебники с российским Крымом

Посольство Украины в Испании потребовало от властей страны отозвать тираж школьных учебников, в которых Крым изображен частью России. Об этом пресс-служба ведомства объявила в своем Facebook.

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Сообщается, что посол Сергей Погорельцев обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте и призвал изъять весь тираж. «Грубая ошибка допущена в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства Edelvives. Был поднят вопрос об отзыве всего тиража, а также высказана просьба не допускать в дальнейшем одобрения этим министерством таких учебников для школ Испании», — говорится в сообщении посольства.

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