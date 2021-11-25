В Северной Корее запретили носить одну облюбованную Ким Чен Ыном вещь

В Северной Корее простым гражданам запретили носить кожаные плащи, похожие на те, что носит лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в стране.

По данным радиостанции, кожаные плащи стали популярны у жителей Северной Кореи в 2019 году после того, как глава государства появился в подобной вещи на публике. В январе 2021 года данный предмет гардероба снова вышел на пик популярности после того, как Ким Чен Ын появился в нем на военном параде. Кроме того, тогда же в кожаных плащах были замечены еще некоторые высокопоставленные чиновники КНДР, в том числе сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, в связи с чем такие модели начали пользоваться спросом и среди женщин. Еще одно публичное появление Ким Чен Ына в кожаном плаще состоялось уже в ноябре 2021-го.

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Изначально данный тренд облюбовали местные богачи, которые могли позволить себе заказать изготовленные из натуральной кожи плащи из Китая. Однако позже северокорейские производители одежды начали отшивать более дешевые версии из кожзама. В результате подобные модели появились на всех рынках страны, где их активно раскупали обычные жители.

На этом фоне северокорейская полиция создала специальные патрули, которые должны конфисковывать дешевые плащи из кожзама у торгующих ими продавцов на рынках и в магазинах, а также у замеченных в подобной одежде жителей. Как рассказал один из источников RFA, правоохранители объясняют свои действия позицией партии, которая полагает, что ношение подобных подделок простыми гражданами дискредитирует образ самого Ким Чен Ына и подрывает его авторитет.

Ранее власти КНДР уже неоднократно вводили жесткие требования к внешнему виду граждан. Так, в мае Ким Чен Ын объявил вне закона джинсы скинни и рваные джинсы. Сообщалось, что он издал декрет о том, что людей, следующих экстравагантной моде, следует отправлять в трудовые лагеря.

Кроме того, в 2017 году журналисты сообщали, что для жителей Северной Кореи создан единый список разрешенных причесок.