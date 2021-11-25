В Томске расцвело редчайшее растение с большой оранжевой «шишкой»

В оранжерее Сибирского ботанического сада в Томске расцвел энцефаляртос устрашающий, который удивил россиян своей большой и необычной оранжевой «шишкой». Об этом сообщается на официальной странице организации.

Уточняется, что это редчайшее голосеменное растение, которое появилось на планете еще до эпохи динозавров. «Многие из них [энцефаляртосов] сейчас находятся под охраной, крайне редко встречаются в природных местообитаниях, но при этом сохраняются в коллекциях ботанических садов», — рассказали специалисты.

По строению «шишки» также можно определить пол растения. «Наш энцефаляртос — мальчик», — пояснили в организации. Международному союзу охраны природы (МСОП) пришлось включить данный вид в список редких растений, так как энцефаляртос «близок к уязвимому положению».

Такое растение было распространено в южной Африке. Местные племена добывали из него крахмал. В настоящее время редко встречается в естественной среде.

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