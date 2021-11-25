В России предложили раздать квартиры дворникам

В профсоюзе трудящихся мигрантов предложили раздавать квартиры дворникам с российским гражданством. Инициативу озвучил руководитель организации Ренат Каримов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Дворники сейчас живут в скотских условиях. Было бы странно, чтобы мы сейчас граждан России в эти скотские условия селили. Надо им давать общежития благоустроенные, а еще бы лучше через десять лет давать квартиры. И мы видим, что такие квартиры появились в Москве в результате реновации», — заявил Каримов.

Глава профсоюза пояснил, что жилье сотрудникам ЖКХ должно выделить государство, и добавил, что такая программа поможет снизить поток мигрантов в Россию. Каримов также предложил наладить в стране производство мини-тракторов для уборки дорог — за счет этого сократится потребность в ручном труде и появятся дополнительные рабочие места для россиян.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал уменьшить число мигрантов в сфере ЖКХ. По его словам, среди районных коммунальщиков в столице существует резерв к сокращению числа мигрантов, несмотря на то что в крупных предприятиях ЖКХ их практически нет.

Ранее юристы отметили, что на предоставление бесплатного жилья от государства могут претендовать сотрудники силовых ведомств, судьи, учителя, медики и ряд госслужащих. Однако для получения квартиры или выплат на ее покупку необходимо соответствовать прописанным в законодательстве требованиям.