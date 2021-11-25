50-летняя ведущая прошлась по улицам в прозрачном топе и была пристыжена в сети

Британская телеведущая Аманда Холден прошлась по улицам Лондона в прозрачном топе и была пристыжена в сети. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 50-летнюю знаменитость, когда она покидала вечеринку. Холден была одета в черный комбинезон бренда Nadine Merab, который состоит из оголяющего тело топа, оформленного пайетками, и бархатных расклешенных брюк. Стоимость наряда на сайте марки составляет 315 фунтов стерлингов (31 400 рублей). Образ звезды дополнили черные туфли на каблуках и сумка.

Читатели издания принялись критиковать внешний вид ведущей в комментариях под снимками. «Какой ужасный наряд она выбрала, выглядит просто отвратительно», «Слишком большая голова и маленькая грудь», «Не самый удачный наряд. По крайней мере, она хотя бы не в бикини», «Она уже чересчур стара для таких нарядов», «Слишком худая и совсем непривлекательная», — высказывались они.

В октябре Холден появилась на публике в платье без нижнего белья. Папарацци сняли телеведущую в трикотажном облегающем платье коричневого цвета без бюстгальтера, клетчатом пальто песочного оттенка и бордовых ботфортах на каблуках.