Президент МОК оценил идею ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года

Глава МОК Бах об идее ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года: они совершают ошибку

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил идею Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира по футболу каждые два года. Его цитирует AIPS media.

«Сторонники этого плана совершают ошибку, если думают, что поведение чемпионата мира каждые два года принесет ФИФА в два раза больше денег», — заявил Бах и подчеркнул, что увеличение прибыли является единственным аргументом, который приводят в пользу проекта.

Президент МОК отметил, что футболисты также критически отнеслись к идее. «Мы видели действующих игроков, которые говорили, что чемпионат мира каждые два года — это "перебор" и будет представлять опасность для их здоровья и благополучия», — рассказал Бах.

Чемпионат мира — главный международный турнир по футболу, который проводится под эгидой ФИФА раз в четыре года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.