Биолог объяснила опасность исчезновения дельта-штамма коронавируса в России

Самоликвидация штамма коронавируса дельта, как это произошло в Японии, может быть опасна для России, так как этот вариант сдерживает другие штаммы из-за своей инфекционности. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США) Анча Баранова.

«Дельта быстрее передается, чем другие штаммы, поэтому у них мало шансов размножиться. Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются он антител, а значит их хуже берет вакцина. А потому, если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сомневается в том, что штамм дельта мог самоликвидироваться. По мнению представителя организации, исчезновение данной разновидности вируса маловероятно, так как им до сих пор заражаются люди в странах за пределами Японии.

Как предположила Баранова, резкое снижение числа случаев заражения коронавирусом грозит появлением новых штаммов, устойчивых к антителам. По ее мнению, дельта действительно является окончательной разновидностью COVID-19, поскольку появление новых вариантов сопровождалось бы ослаблением его инфекционности.