Раскрыта опасность дельта-варианта коронавируса

Ученые Гарвардского университета выяснили, что опасные штаммы коронавируса SARS-CoV-2, сходного с дельта-вариантом, отличаются повышенной передаваемостью и способностью заражать людей, перенесших предыдущие инфекции или прошедших вакцинацию. По мнению исследователей, опубликовавших научную работу в журнале Cell, дельта-вариант может вызвать более тяжелую волну пандемии с большим количеством прорывных инфекций, возникающих у вакцинированных.

Специалисты создали математическую модель, которая описывает, как пандемии, вызванные гипотетическими вариантами, будут влиять на группы населения, использующие различные комбинации мер профилактики: ношение масок, социальное дистанцирование и вакцинация.

Модель раскрывает течение пандемии SARS-CoV-2, вызванной различными гипотетическими вариантами коронавируса, включая комбинации нескольких признаков: повышенная трансмиссивность (аналогичная альфа-варианту), частичный побег от иммунной системы (аналогичный бета-варианту), а также улучшенная трансмиссивность с частичным побегом как у дельта-варианта. Для каждого из сценариев исследователи проанализировали общее количество инфекций и процент инфекций, предотвращенных с помощью вакцинации.

Оказалось, что вариант с повышенной трансмиссивностью, вероятно, будет более опасным, чем вариант, который может частично ускользнуть от иммунной системы. Тем не менее вариант с обоими признаками может вызвать больше инфекций, повторных инфекций и прорывных инфекций, чем вариант только с одним признаком. Согласно модели, вакцинация предотвратит большее количество случаев, которые потенциально может вызвать более трансмиссивный вирус, и мягкий характер прорывных инфекций должен значительно снизить общую смертность.