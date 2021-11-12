Оценена эффективность индийской вакцины против COVID-19

Разработанная индийской компанией Bharat Biotech вакцина COVAXIN показала эффективность в 77,8 процента в предотвращении возникновения симптомов коронавирусной инфекции. Результаты третьей фазы клинических испытаний препарата опубликованы в журнале The Lancet.

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В третьей фазе клинических испытаний приняли участие более 24,4 тысячи жителей Индии возрастом от 18 до 97 лет, которых случайным образом разбили на две группы. Одни (12 221 человек) получили две дозы препарата, другие — плацебо. Из почти 17 тысяч изначально серонегативных пациентов ПЦР-тесты на наличие COVID-19 оказались положительными у 130 человек. Среди 8471 вакцинированных людей заразились 24 человека, среди 8502 человек в группе плацебо — 106 человек, что позволяет оценить эффективность вакцины в 77,8 процента.

Всего было зафиксировано 16 случаев тяжелого течения COVID-19 — один в экспериментальной группе и 15 в группе плацебо. В то же время исследователи отмечают, что это эти данные предварительные и нуждаются в подтверждении на большей выборке. Лишь 12 процентов — как в экспериментальной, так и в группе плацебо — сообщили о побочных эффектах после получения вакцины, ни один из которых не был серьезным.

Проведенные через месяц после получения второй дозы измерения показали, что COVAXIN вызывала сильный гуморальный — связанный с антителами — иммунный ответ. Активность антител в нейтрализации коронавируса оставалось неизменной при альфа-варианте, но несколько снижалась в случае других вызывающих озабоченность вариантов — в частности, дельта. Проведенный исследователями предварительный анализ показал, что эффективность вакцины против заражения дельта-вариантом SARS-CoV-2 составляет 65 процентов.

