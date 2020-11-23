В Индии раскрыли срок завершения разработки вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Индии Харш Вардхан раскрыл срок завершения разработки вакцины от коронавируса. Он рассказал об этом на веб-конференции, посвященной пандемии, передает РИА Новости.

«Мы находимся в процессе разработки наших местных вакцин, в процессе завершения третьей фазы наших испытаний в ближайшие один или два месяца», — сказал он и добавил, что к июлю следующего года правительство планирует вакцинировать 200-250 миллионов жителей страны.

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На этой неделе индийская биотехнологическая компания Bharat Biotech объявила о начале третьей фазы испытаний вакцины против коронавируса Covaxin компании Bharat Biotech в сотрудничестве с индийским Советом медицинских исследований и Национальным институтом вирусологии.

Ранее генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель раскрыл цену на готовящуюся вакцину от коронавируса. По его словам, стоимость одной дозы вакцины будет составлять для европейских стран от 25 до 37 долларов в зависимости от объемов заказа. Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса mRNA-1273 компании Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5 процента.

Первую в мире российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи, Президент России Владимир Путин объявил о ее регистрации 11 августа, производство началось 15 августа. 19 ноября производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения. Пока организация не высказалась ни за одну вакцину против COVID-19, потому что препараты должны пройти систему оценки сначала в своей стране, потом на международном уровне.