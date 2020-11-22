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Лидеры G20 призвали повысить эффективность ВОЗ в борьбе с пандемией

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Фото: Michael Kappeler / AP

Лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) призвали повысить эффективность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы подчеркиваем важность обязательств системы и учреждений ООН, в первую очередь ВОЗ, уделяя внимание текущим оценкам, заявленной приверженности прозрачности и необходимости повышения ее общей эффективности», — говорится в итоговой декларации.

Также лидеры G20 добавили, что учли оценки пробелов в готовности к пандемии, которые подготовили соответствующие международные организации.

Ранее лидеры стран «Большой двадцатки» пообещали справедливо распределять вакцины и лекарства от коронавируса по всему миру. «Мы не пожалеем усилий, чтобы обеспечить равноправный доступ для всех людей. Мы признаем массовую вакцинацию глобальным общественным благом», — отметили они.

По последним данным, число случаев инфицирования коронавирусом превысило 58 миллионов. С начала пандемии от COVID-19 умерли 1,37 миллиона человек.

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