Лидеры G20 пообещали добиться справедливого распределения вакцин от коронавируса

Лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) пообещали справедливо распределять вакцины и лекарства от коронавируса по всему миру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект коммюнике онлайн-саммита.

«Мы не пожалеем усилий, чтобы обеспечить равноправный доступ для всех людей. Мы признаем массовую вакцинацию глобальным общественным благом», — говорится в документе.

Лидеры G20 также выразили обеспокоенность тем, что пандемия способна еще больше усилить разногласия между богатыми и бедными. «Нам нужно любой ценой избежать сценария, при котором только богатые могут защитить себя», — указал президент Франции Эмманюэль Макрон.

21 ноября президент России Владимир Путин на онлайн-саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пообещал предоставить отечественные вакцины «нуждающимся странам». Российский лидер отметил, что поддерживает проект ключевого решения саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Путин также заявил, что препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием.

Глава государства рассказал, что в России уже готовы вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», и добавил, что третья отечественная разработка уже на подходе.

По последним данным, число случаев инфицирования коронавирусом превысило 58 миллионов. С начала пандемии от COVID-19 умерли 1,37 миллиона человек.