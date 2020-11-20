Беднейшим странам разрешили не платить по долгам

Отсрочку по выплате долгов на сумму 5,7 миллиарда долларов получили 46 беднейших стран мира. Им разрешили пока не платить из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса, пишет «Прайм».

Предоставление возможности беднейшим странам отложить выплаты по двухсторонним кредитам — одна из инициатив G20 в рамках пакета мер по борьбе с пандемией. Она была принята в апреле группой 20 наиболее развитых стран мира.

Ранее стало известно, что объем мирового долга к концу этого года достигнет рекордной суммы в 277 триллионов долларов (365 процентов глобального ВВП). Он вырос на 15 триллионов с конца прошлого года. Объем долга развивающихся стран почти равен 210 процентов их суммарного ВВП.

Причиной такого скачка эксперты назвали увеличение числа займов по всему миру со стороны государств и корпораций из-за низких процентных ставок. В связи с этим экономисты прогнозируют возникновение дефолтов.