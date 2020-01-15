Мировой долг обновил рекорд и к концу третьего квартала 2019 года приблизился к 253 триллионам долларов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет Института международных финансов.

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Причиной роста мирового долга эксперты назвали увеличение числа займов по всему миру со стороны государств и корпораций из-за низких процентных ставок. В связи с этим экономисты констатируют рост риска дефолта при возникновении непредвиденной ситуации. По оценкам Института международных финансов, объем долга достиг 322 процентов мирового ВВП и продолжит расти. Если во втором квартале 2019 года он составлял 250,9 триллиона долларов, то в первом квартале 2020-го он, как ожидается, превысит 257 триллионов.

Экономисты отмечают, что негативное влияние на ситуацию с мировым долгом оказывает Китай. Вслед за замедлением темпов роста китайской экономики в 2017-2018 годах в 2019-м накопление долга страны ускорилось. В настоящее время задолженность домашних хозяйств КНР достиг 55 процентов ВВП страны, что также является рекордом. Общий долг Китая приближается к 310 процентам ВВП, что является одним из самых высоких показателей среди развивающихся стран.

Ранее в Moody‘s Analytics долги китайских компаний, которые скатываются в волну дефолтов, назвали главной угрозой мировой экономике. В список таких компаний вошли в том числе государственные Tewoo Group и Founder Group. Общий объем дефолтов по кредитам китайских компаний достиг 20 миллиардов долларов, а объем долгов исчисляется сотнями миллиардов долларов. По мнению аналитиков, власти КНР не могут и не будут спасать все испытывающие трудности компании. Это, в частности, позволит им показать, что случается с организациями, которые занимают слишком много денег.

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