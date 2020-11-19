Мировой долг достигнет рекорда в этом году

Объем мирового долга к концу этого года достигнет рекордной суммы в 277 триллионов долларов (365 процентов глобального ВВП) из-за пандемии коронавируса. Такие данные содержатся в отчете Institute of International Finance.

Долг вырос на 15 триллионов с конца прошлого года. Задолженность вне финансового сектора достигнет, по прогнозам, в этом году 210 триллионов долларов по сравнению с 194 триллионами в 2019-м. Объем долга развивающихся стран почти равен 210 процентов их суммарного ВВП.

Причиной роста мирового долга эксперты назвали увеличение числа займов по всему миру со стороны государств и корпораций из-за низких процентных ставок. В связи с этим экономисты констатируют рост риска дефолта.

Ранее, в июле, эксперты Международного валютного фонда заявили, что государственный долг всех стран мира впервые в истории достигнет 101,5 процента мирового ВВП по итогам 2020 года и обновит рекорд, как и после Второй мировой войны.