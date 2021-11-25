Американский фигурист-гей объяснил любовь к России

Американский фигурист Джонни Вейр упомянул людей, культуру и снег среди вещей, которые ему нравятся в России. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram.

Спортсмен также объяснил любовь к стране ее архитектурой. Он напомнил, что изучал русский в университете. Американец добавил, что слово черепаха является его любимым в этом языке.

Вейр совершил каминг-аут в 2011 году, публично заявив, что он гей. Спортсмен является трехкратным чемпионом США, он становился бронзовым призером мирового первенства. Американец завершил карьеру в 2013 году.

В июле 2020 года Вейр обратился к подписчикам на русском языке. Он поблагодарил болельщиков из России за поздравления с днем рождения.