Американский фигурист-гей обратился к фанатам на русском языке

Американский фигурист Джонни Вейр обратился к подписчикам в Instagram на русском языке.

Вейр, которому 2 июля исполнилось 36 лет, поблагодарил фанатов за поздравления с днем рождения. «Всем привет! Спасибо вам большое за ваши поздравления! Для меня это очень, очень приятно», — сказал фигурист.

Вейр совершил каминг-аут в 2011 году, публично заявив, что он гей. Спортсмен является трехкратным чемпионом США. Он завершил карьеру в 2013 году.

9 июня олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал американского фигуриста-гея Адама Риппона, пожертвовавшего тысячу долларов фонду помощи чернокожим транссексуалам, и назвал того «ошибкой Земли». Позже спортсмен извинился, но Риппон не принял извинения и посоветовал Ягудину «засунуть их себе в задницу».

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