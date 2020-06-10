Медведева поддержала оскорбленного Ягудиным американского фигуриста

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала коллегу из США Адама Риппона, в адрес которого критически высказался ее соотечественник Алексей Ягудин. Соответствующий комментарий спортсменка разместила в Instagram американца.

Ранее россиянин раскритиковал фигуриста, пожертвовавшего тысячу долларов фонду помощи чернокожим транссексуалам, назвав того «ошибкой Земли». Позже спортсмен извинился, но Риппон не принял извинения. Американец посоветовал Ягудину «засунуть их себе в задницу», а также отметил, что пожертвовал фонду еще тысячу долларов от имени россиянина.

Медведевой понравилась реакция Риппона. Она написала, что возьмет пример с американского спортсмена для борьбы с хейтом в соцсетях.

Резкие высказывания в адрес других фигуристов олимпийского чемпиона Ягудина неоднократно подвергались критике. В ноябре 2019-го на ресурсе Change.org была создана петиция с требованием отстранить его от работы комментатором на Первом канале.

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