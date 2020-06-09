Ягудин объяснил критику фондов помощи для чернокожих транссексуалов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в Instagram объяснил критику в адрес американского фигуриста Адама Риппона.

Ягудин рассказал, что пост Риппона о пожертвовании тысячи долларов фонду помощи чернокожим транссексуалам вызвал его негодование, однако это не оправдывает его реакцию. «На эмоциях я позволил себе очень резкие высказывания. Естественно, я никому не желаю смерти и прошу прощения за свои слова», — заявил он.

При этом олимпийский чемпион осудил создание фондов помощи для чернокожих транссексуалов. По его мнению, помощь больше требуется сиротам, больным детям и нуждающимся пенсионерам.

Резкие высказывания в адрес других фигуристов Ягудина неоднократно подвергались критике. В ноябре 2019-го на ресурсе Change.org была создана петиция с требованием отстранить его от работы комментатором на Первом канале.

Фигурист стал олимпийским чемпионом на Играх-2002. Он четырежды побеждал на чемпионатах мира и трижды — Европы. Под руководством Тарасовой фигурист тренировался с 1998 года.

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