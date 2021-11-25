В Госдуме нашли повод запретить США проводить спортивные соревнования

Журова о недопуске конькобежцев в США: делят на страны третьего мира и цивилизованные

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с недопуском российских конькобежцев на Кубок мира в США. Ее слова приводит Metaratings.ru.

Депутат посчитала, что для удобства всех спортсменов стоит запретить США проводить соревнования. По ее мнению, из-за пандемии коронавируса американские организаторы не могут обеспечить необходимые меры безопасности.

«Начинают делить на страны третьего мира и цивилизованные. Не все понимают, политика это или бизнес. Но самое страшное — спортсмены привились и поставить другую вакцину не могут, это небезопасно. Их заставляют нанести вред себе перед Олимпиадой!» — заявила Журова.

Российские конькобежцы не смогли получить разрешение на въезд в США на Кубок мира. Поводом стало то, что они не привиты одобренными ВОЗ вакцинами от COVID-19. Этап Кубка мира должен пройти с 3 по 5 декабря в Солт-Лейк-Сити.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Непривитые участники Игр должны будут пройти 21-дневный карантин после прибытия в Пекин. Властями Китая будут одобрены вакцины, признанные ВОЗ или международными организациями, либо официально подтвержденные соответствующими странами или регионами.