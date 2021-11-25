В Госдуме предложили включить киберспорт в программу Олимпиады

В Госдуме заявили, что киберспорт должен стать олимпийским видом спорта. С такой инициативой выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов. Он написал письмо главе МОК Томасу Баху, сообщает ТАСС.

Чернышов предложил включить киберспорт в программу Олимпиады как можно скорее. «Главные спортивные соревнования планеты должны стать как можно ближе к молодежи. Для нее признание киберспорта дисциплиной Игр продемонстрирует необходимость объединения двух важных составляющих современной жизни: спорта и цифровых технологий, завоевывающих мир», — отметил он.

По словам Чернышова, польза командных компьютерных игр доказана. Они развивают стратегическое мышление ребенка и коммуникативные способности, заявил он. Кроме того, депутат считает, что игры помогают предотвратить расстрелы в школах.

Ранее в Федерации компьютерного спорта (ФКС) России заявили, что 14 лет — это лучший возраст для начала занятий киберспортом. Представители ФКС отметили, что пик карьеры киберспортсменов, как правило, наступает в 19-20-летнем возрасте.