Назван лучший возраст для начала занятия киберспортом

В Федерации компьютерного спорта (ФКС) России назвали Ura.ru лучший возраст для подростков, когда им стоит начать заниматься киберспортом. Считается, что лучше всего начинать тренировки с 14 лет.

«Мы рекомендуем приступать к занятиям компьютерным спортом с 14 лет, с этого возраста также разрешено участвовать в соревнованиях. Киберспорт — это спорт молодых, это связано со скоростью реакции, которая замедляется с возрастом и наступлением "спортивной старости"», — рассказали в организации.

Представители ФКС отметили, что пик карьеры киберспортсменов, как правило, наступает в 19-20-летнем возрасте в дисциплинах, где ключевым является именно скорость реакции. В организации подчеркнули, что бывают исключения, когда игроки старше 30 лет показывают достойные результаты, однако пояснили, что средний возраст киберспортсменов приближается к 30 годам в основном в тех дисциплинах, где главную роль играет стратегическое мышление, а не реакция.

Ранее стало известно, что Глава Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит рассчитывает, что киберспорт со временем будет включен в программу Олимпийских игр. Он подчеркнул, что федерация хочет ускорить процесс и уже ведет работу в данном направлении. По его мнению, включение киберспорта в программу Игр — вопрос времени.