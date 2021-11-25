«АвтоВАЗ» собрался поднять цены с 1 декабря

Крупнейший российский производитель «АвтоВАЗ» готовит очередное, седьмое по счету в этом году, повышение цен на модельный ряд. Об этом со ссылкой на письмо концерна дилерам пишет портал «Лада.Онлайн».

Granta, за исключением моделей с ручным управлением, подорожает на 7 тысяч рублей, XRAY и Niva Legend — на 8 тысяч, Niva Travel — на 9 тысяч, Lada Vesta, XRAY Cross и Largus — на 10 тысяч рублей. Цены на коммерческие автомобили VIS вырастут на 8-10 тысяч рублей. Согласно условиям договора, стоимость увеличится и на поставленные ранее автомобили.

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Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что «АвтоВАЗ» за год повысил стоимость автомобилей в среднем на 9-12 процентов, то есть на уровне конкурентов.

До этого сообщалось, что с середины ноября «АвтоВАЗ» возьмет под свой контроль установку дополнительного оборудования (коврик, защита двигателя, дефлектор двери), чтобы забирать себе большую часть прибыли от дополнительных опций. Они увеличивают цены на машины на сумму от 8 до 30 тысяч рублей. Производителю понадобились дополнительные средства на фоне проблем с комплектующими.

Из-за ограничений на выпуск в октябре продажи автомобилей Lada в России рухнули почти на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом они все равно оказались в полтора раза выше, чем в сентябре.