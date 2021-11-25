На Колыме члена ОПГ из Ингушетии задержали за вымогательство у женщин

В поселке Оротукан Магаданской области за вымогательства задержан член ОПГ из Ингушетии

В Магаданской области задержали Султана Альтемирова, участника банды, члены которой шантажировали женщин с помощью фото- и видеоматериалов. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил «Интерфакс».

Злоумышленника поймали 22 ноября в поселке Оротукан на Колыме в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий. Ранее он находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ («Вымогательство»).

По версии следствия, 47-летний Альтемиров с 2012 по 2017 год в составе ОПГ вымогал у уроженки Ингушетии деньги. Он угрожал распространить позорящие ее фото- и видеоматериалы. Шантажом злоумышленник получил около 800 тысяч рублей.

Так как на иждивении у задержанного Альтемирова находятся шестеро детей, ему назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

Задержанный 47-летний Султан Альтемиров — родной брат главаря группировки Хасана Альтемирова, которого полиция задержала в конце июня 2021 года, а также Исы Альтемирова, погибшего при задержании.

Как сообщала ранее «Лента.ру», братья соблазняли замужних жительниц Ингушетии, снимали с ними эротические видео, а затем шантажировали разоблачением, заставляли заниматься сексом с другими мужчинами и требовали денег.