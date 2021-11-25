В Госдуме назвали главными союзниками России «матушку-нефть» и «батюшку-газ»

В Госдуме объявили о замене армии и флота в списке главных союзников России на нефть и газ

Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов заявил о необходимости активнее использовать нефтегазовую сферу в проведении геополитических интересов России. Видео с его выступлением опубликовал Telegram-канал Ura.ru.

По словам депутата, если раньше главными союзниками России были армия и флот (фраза императора Александра III — прим. «Ленты.ру»), то теперь это «нефть-матушка» и «газ-батюшка». Он объявил, что не следует бояться, а нужно своевременно реагировать на вызовы во внешней политике с помощью геостратегического оружия.

В качестве примера Чернышов вспомнил слова главы украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая заявила, что Украина стоит на коленях перед Россией. «Они так или иначе преклонят свои головы», — подчеркнул депутат.

Обвинение в использовании углеводородов в качестве геополитического оружия неоднократно звучали в адрес России. В частности, о подобной причине строительства газопровода «Северный поток-2» неоднократно говорили на Украине, в Европе и США. Так, в октябре об этом заявлял помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Комментируя слова американского чиновника, президент России Владимир Путин назвал их «политически мотивированной болтовней». Еще в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что «Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать», а все взаимодействие происходит на коммерческой основе.

