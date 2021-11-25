Доставивших россиянку с пневмонией к администрации и спасших ее врачей накажут

Во Владимире захотели уволить врачей, доставивших к администрации пациентку с пневмонией

Во Владимире захотели уволить бригаду медиков, которая в октябре привезла пациентку с двусторонней пневмонией к зданию местной администрации. О предлагаемом наказании сообщается в группе профсоюза медработников «Действие» в Facebook.

Подчеркивается, что до этого врачи несколько часов перевозили женщину, которая почти не дышала, от больницы к больнице. Везде ее отказывались принимать из-за нехватки мест.

Когда в машине скорой практически закончился кислород, врачи направились к администрации. Спустя полчаса место для россиянки с двусторонней пневмонией нашлось.

После этого главный врач заставил писать объяснительные бригаду медиков и водителя. Их делом уже занялась региональная прокуратура. Спасшим россиянку медикам грозит выговор или увольнение.

Ранее в Новосибирске врачи спасли от смерти заболевшую COVID-19 пациентку со 100-процентным поражением легких.

По словам россиянки, инфекция сжирала ее, хотя «делала это очень ласково». Медики срочно отправили ее в реанимацию, где она провела на аппарате ИВЛ около 18 дней.

