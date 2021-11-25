Месси сравнили с Роналду и пристыдили

Экс-футболист «Реала» ван дер Варт: я расстраиваюсь из-за Месси, он просто ходит по полю

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси во французском «Пари Сен-Жермен». Его слова приводит Mundo Deportivo.

Бывший футболист «Реала» сравнил игрока ПСЖ с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. «Криштиану Роналду, например, — хоть это и два совершенно разных игрока по своему типу — борется и хочет вывести команду на новый уровень. Месси временами просто ходит по полю, и я думаю: "Тебе не стыдно?"» — заявил ван дер Варт после поражения ПСЖ от «Манчестер Сити» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я расстраиваюсь из-за Месси. Это большая жалость, потому что такой игрок никогда не родится снова», — добавил ван дер Варт и подчеркнул, что проблема заключается в наличии желания у Месси хорошо провести матч или его отсутствии.

Ранее Месси вошел в топ-11 кандидатов на звание лучшего игрока по итогам 2021 года. Наряду с аргентинцем в списке оказались Роналду, игрок «Баварии» Роберт Левандовски, напарники Месси по ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе, а также Мохаммед Салах из «Ливерпуля».