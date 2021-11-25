В России объяснили нежелание Киева выполнять Минские соглашения

Мирное урегулирование ситуации с Донбассом все еще возможно, несмотря на нежелание Киева выполнять Минские соглашения, уверен политтехнолог Марат Баширов. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что Киев, вероятно, будет саботировать договоренности, пока не получит прямую команду из Вашингтона.

Киев саботирует свои обязательства по Минским соглашениям, что ведет к срыву переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе в любом формате, и призывает к силовому сценарию. Об этом ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Киев понимает риски

Баширов уверен: несмотря на общее усиление военной риторики, масштабных столкновений России и Украины ждать не стоит — Киев понимает, что ни к чему хорошему это не приведет. Тем не менее регулярные обстрелы с использованием беспилотников, вероятно, продолжатся.

«Киев будет саботировать все минские договоренности, пока не получит прямую команду из Вашингтона что-то менять. Так что Захарова в своем заявлении тонко намекает на то, что ключ к решению всей этой ситуации лежит совсем не в Украине. Думаю, что полномасштабная война здесь все же невозможна в силу переговорных процессов, идущих между Россией и США, и в силу того, что против данного сценария выступят Германия и Франция», — считает политтехнолог.

Он также усомнился, что президент Украины Владимир Зеленский действительно введет режим военного положения, поскольку для этого необходимы достаточно весомые обоснования, которых у главы государства нет. Кроме того, это может нанести серьезный удар по внутриэкономической ситуации в стране.

«Военное положение — слишком серьезное решение, которое Зеленский просто не может себе позволить ввиду массы проблем с энергодефицитом, повышением стоимости даже тех энергоносителей, которые производятся внутри страны, ростом цен на очень многие товары», —заметил Баширов.

По словам политтехнолога, России хотелось бы продвижения именно в направлении мирного урегулирования ситуации с Донбассом: Кремль, видя отсутствие подвижек в минском формате, совершает шаги для решения гуманитарных вопросов республик.

«Последний указ президента о снятии таможенных ограничений и взаимном признании сертификатов дает мощные предпосылки для экономического роста, туда сейчас очень выгодно инвестировать. Так что Россия не стоит на месте: мы совершаем политические шаги для улучшения жизни людей в регионе», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Украина отработала новую тактику использования турецких беспилотников Bayraktar и американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.