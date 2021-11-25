В России разработали уникальные мишени для стрельбы с датчиками

В России разработали уникальные электронные мишени для стрельбы, снабженные датчиками попаданий. Они сразу передают информацию о них на планшет или ноутбук. Об этом рассказал ТАСС вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы (ФАТС), учредитель НПО «Спецтехнологии» Андрей Руль.
Внутрь такой мишени установлен специальный слой-датчик, фиксирующий попадания. По словам эксперта, новинка будет даже более «живучей», чем картонный аналог. Она позволит оцифровать огневую подготовку.
«Электрифицированные картонные мишени будут фактически расходным материалом и стоить будут несильно дороже обычных», — пояснил Руль.
Он добавил, что технологии позволят фиксировать такие моменты, как попадания пули в пулю, поэтому при подсчете результатов будет гораздо меньше спорных случаев.
Ранее стало известно, что Минобороны России согласовало план поставки новых подводных лодок на Тихоокеанский флот. Подводные силы получат шесть дизель-электрических субмарин проекта 636.3, которые называют черными дырами.